Латвія закрила доступ до ще низки російських сайтів, зокрема до ресурсів для набору солдатів

У Латвії Національна рада з електронних ЗМІ (NEPLP) закрила доступ до низки вебсайтів, що поширюють російську пропаганду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

У Раді пояснили, що отримали лист від іншого компетентного державного органу щодо змісту сайтів obl1.ru, www.opennov.ru, www.ghpa.ru, www.4vsar.ru, patriot.synergy.ru, мобилизация.рф, www.mkchita.ru, 1line.info, служба-по-контракту24.рф і ksonline.ru, а також самі провели їх оцінку.

У NEPLP зазначили, що поширюваний на цих сайтах зміст суперечить інтересам безпеки інформаційного простору та національній безпеці Латвії.

Крім того, на цих ресурсах публікується однобічна та упереджена інформація про війну Росії проти України, мобілізується інформаційна та громадська підтримка російських солдатів, які воюють в Україні, легітимізується приналежність незаконно окупованих Росією українських територій, зміцнюється сприятливе для Росії розуміння історії, а також формується позитивне ставлення до РФ в цілому.

Крім того, оцінка сайтів "служба-по-контракту24.рф" і "мобилизация.рф" свідчить, що вони служать спеціальними платформами для набору солдатів для участі у війні РФ проти України.

Аналогічні рішення про блокування доступу до сайтів, що поширюють російську пропаганду, NEPLP ухвалювала і раніше.

Торік латвійська комунікаційна компанія Balticom зазнала кібератаки, в результаті якої парад 9 травня з Москви транслювався на всіх наданих компанією каналах інтернет-телебачення.