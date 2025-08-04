У Латвії заблокували ще десять сайтів з роспропагандою

У Латвії Національна рада електронних ЗМІ (NEPLP) прийняла рішення закрити доступ до ще десяти інтернет-сторінок, що поширюють російську пропаганду.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LSM.

Як зазначили в Раді, на цих сайтах виправдовується війна Росії проти України, прославляється окупація і надається інформаційна підтримка агресору.

Сайти блокуються в Латвії з 2022 року, і на сьогодні їхня кількість становить 413.

Як пояснила членкиня Ради Ієва Калдерауска, найбільше блокувань було в перший рік – тоді закрили 169 сайтів. Минулого року – ще 137, а цього, станом на липень, заблоковано 88 ресурсів.

Рада вважає, що ці заходи дійсно дають результат. За їхньою оцінкою, якби доступ не обмежували, таку інформацію щомісяця могли б переглядати від 40 до 68 тисяч осіб. При цьому кількість спроб зайти на заблоковані сайти досягає півмільйона на місяць – часто один і той самий користувач пробує кілька разів.

NEPLP відстежує такі ресурси за різними каналами – через скарги від жителів, сигнали від державних структур, а також за допомогою власного моніторингу.

"Ми дивимося, що саме публікується на сайті – які новини, в якому обсязі і як подається інформація. Якщо після аналізу наші оцінки підтверджують і правоохоронні органи, тоді приймаємо остаточне рішення. Так, це непроста процедура – всі наші рішення мають бути юридично обґрунтованими, тому що будь-який із заблокованих сайтів може подати скаргу", – додала Калдерауска.

Наприкінці липня NEPLP заблокувала доступ до низки російських сайтів, зокрема до ресурсів для набору солдатів для участі у війні РФ проти України.

Аналогічні рішення про блокування доступу до сайтів, що поширюють російську пропаганду, NEPLP ухвалювала і раніше.