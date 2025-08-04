США: переговоры между Вашингтоном и Пекином по редкоземельным металлам "на полпути"

Торговый представитель США Джеймисон Грир выразил осторожный оптимизм относительно переговоров с Китаем о поставках редкоземельных металлов после торговых переговоров.

Его слова цитирует Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Грир заявил, что ключевые промышленные компоненты были в центре внимания переговоров в Стокгольме на прошлой неделе. Не вдаваясь в подробности, он сказал, что США добились обязательств по их поставке.

"Мы сосредоточены на том, чтобы магниты из Китая в США и смежные цепочки поставок могли циркулировать так же свободно, как и до введения контроля. И я бы сказал, что мы уже наполовину достигли этой цели", – отметил торговый представитель США.

Эта оценка появилась примерно через четыре месяца после того, как Китай ввел экспортный контроль на редкоземельные магниты, которые используются в производстве от бытовой техники до ракет, в ответ на угрозу введения пошлин со стороны США. Пекин согласился ускорить поставки после того, как Вашингтон приостановил пошлины на китайский экспорт.

Президент США Дональд Трамп должен принять окончательное решение о продлении тарифного перемирия, которое истекает 12 августа, сказал Грир.

"Мы работаем над некоторыми техническими вопросами и обсуждаем их с президентом", – сказал он.

По последним данным таможни, в июне поставки редкоземельных магнитов из Китая в США выросли до 353 тонн, по сравнению с 46 тоннами в мае. Общий объем поставок все еще значительно ниже, чем до введения Пекином экспортного контроля в начале апреля.

Напомним, в ходе предыдущих раундов переговоров Вашингтон и Пекин договорились об уменьшении взаимных пошлин и ослаблении экспортного контроля на определенные технологии и редкоземельные минералы.

29 июля Китай и США по итогам двухдневных переговоров в Стокгольме договорились продлить действие мер, принятых в мае для предотвращения эскалации тарифной войны.

Ожидается, что торговые переговоры могут проложить путь к встрече президента США Дональда Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина до конца года.