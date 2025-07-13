На польско-литовской границе задержали перевозчиков нелегальных мигрантов
Новости — Воскресенье, 13 июля 2025, 17:35 —
Пограничники из польской Рутки-Тартак совместно с полицией в Эльку задержали женщину, которая перевозила двух граждан Сирии, нелегально пересекших польско-литовскую границу.
Об этом сообщает RMF24, передает "Европейская правда".
Выяснилось, что задержанная – женщина без гражданства с литовским видом на жительство. Ей грозит обвинение в организации незаконного пересечения границы. Сирийские граждане будут возвращены в Литву.
Это не единственный подобный инцидент на этом участке границы. В селе Крейвяны совместный патруль пограничной службы и Сил территориальной обороны задержал трех контрабандистов – граждан Латвии.
Они перевозили в багажнике автомобиля четырех мигрантов – трех граждан Сомали и одного из Судана.
Ранее, 7 июля, Польша возобновила пограничный контроль на границе с Литвой. Пересечь польско-литовскую границу сейчас можно в 13 пунктах.
В начале июля писали, что в Польше задержали четырех украинцев, которых подозревают в похищениях мигрантов в Польше и Латвии с целью вымогательства выкупа.