На польско-литовской границе задержали перевозчиков нелегальных мигрантов

Пограничники из польской Рутки-Тартак совместно с полицией в Эльку задержали женщину, которая перевозила двух граждан Сирии, нелегально пересекших польско-литовскую границу.

Об этом сообщает RMF24, передает "Европейская правда".

Выяснилось, что задержанная – женщина без гражданства с литовским видом на жительство. Ей грозит обвинение в организации незаконного пересечения границы. Сирийские граждане будут возвращены в Литву.

Фото: Х

Фото: Х

Это не единственный подобный инцидент на этом участке границы. В селе Крейвяны совместный патруль пограничной службы и Сил территориальной обороны задержал трех контрабандистов – граждан Латвии.

Они перевозили в багажнике автомобиля четырех мигрантов – трех граждан Сомали и одного из Судана.

Ранее, 7 июля, Польша возобновила пограничный контроль на границе с Литвой. Пересечь польско-литовскую границу сейчас можно в 13 пунктах.

В начале июля писали, что в Польше задержали четырех украинцев, которых подозревают в похищениях мигрантов в Польше и Латвии с целью вымогательства выкупа.