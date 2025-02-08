Посол Германии: текущий курс Грузии может разрушить ее евроинтеграционные перспективы

Сохранение действующего курса властей Грузии приведет к ухудшению отношений Тбилиси и Берлина и может стоить стране будущего в Европейском Союзе.

Об этом заявил посол Германии в Грузии Петер Фишер после встречи с родственниками задержанных участников протестов в X (Twitter), пишет "Европейская правда".

Фишер заявил, что услышал "тревожные свидетельства от семей задержанных".

"Если Грузия останется на нынешнем пути, она рискует своим будущим в ЕС и ухудшением отношений с Германией. Я даю эту честную оценку из уважения и дружбы к Грузии, о чем всем известно и что хорошо задокументировано", – написал он.

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В ответ на обвинения партии власти "Грузинской мечты", которая заявляет о влиянии Deep State ("Глубинного государства") на ее критиков, дипломат подчеркнул, что за 39 лет работы на немецкое правительство "получал указания исключительно от Министерства иностранных дел Германии".

Напомним, в Грузии с осени 2024 года продолжается политический кризис из-за нарушений во время парламентских выборов и заявления властей страны о приостановлении движения в Европейский Союз.

5 февраля парламент Грузии, где нет оппозиции, принял пакет репрессивных законов. Также парламент Грузии прекратил полномочия 49 оппозиционных депутатов.

Новое законодательство, которое должно якобы урегулировать понятие стихийных собраний и накладывает многочисленные ограничения на их проведение, парламент Грузии без оппозиции рассмотрел и одобрил за два дня.

Перед этим "Грузинская мечта" приняла ряд репрессивных законов в декабре 2024 года. В частности, тогда участникам протестов запретили закрывать лица, использовать лазеры и пиротехнику; ужесточили штрафы за перекрытие дорог и граффити, добавили основания для ареста во время акций протеста.

На фоне этих событий премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе до сих пор "оптимистичен " относительно перспектив страны присоединиться к ЕС до 2030 года.