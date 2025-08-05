Посол США при НАТО: санкции против покупателей нефти из РФ – очевидный шаг

Посол США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что введение вторичных санкций против стран, покупающих российскую нефть, является "очевидным шагом" на пути к прекращению развязанной РФ войны против Украины.

Об этом Уитакер сказал в интервью Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Он предположил, что подобные санкции могут стать болезненными и для самой РФ.

"Вторичные санкции и тарифы против тех, кто оплачивает эту войну – таких стран, как Китай, Индия и Бразилия, – которые покупают нефть, добытую Россией, являются очевидным следующим шагом, чтобы попытаться положить конец этой войне", – отметил Уитакер.

По его словам, такие санкции могут нанести России удар "в самое больное место".

"А именно по их основному источнику доходов, которым является продажа нефти этим странам", – добавил Уитакер.

Президент США Дональд Трамп неоднократно угрожал ввести вторичные пошлины на покупателей российской нефти.

В частности, 4 августа он объявил о намерении существенно повысить пошлины на импорт из Индии из-за ее активной торговли российской нефтью.

Он также все более откровенно выражает разочарование действиями Путина и России.