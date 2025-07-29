Трамп дав Росії 10 днів "із сьогоднішнього дня", аби припинити війну
Президент США Дональд Трамп оголосив, що анонсований ним новий крайній термін для Росії, аби вона припинила воєнні дії проти України, становить 10 днів і починається з вівторка, 29 липня.
Про це він сказав журналістам у вівторок на борту Air Force One, повідомляє "Європейська правда".
На прохання уточнити, коли починається новий дедлайн для керівництва Росії зі встановлення миру в Україні, Трамп заявив: "10 днів із сьогоднішнього дня".
"А потім ми накладемо тарифи та інші заходи. Я не знаю, чи це вплине на Росію, бо вона, очевидно, хоче продовжувати війну. Але ми накладемо тарифи та інші запропоновані заходи", – додав президент США.
Нагадаємо, напередодні Трамп заявив про своє розчарування Владіміром Путіним та пообіцяв скоротити встановлений для нього дедлайн у 50 днів для встановлення миру в Україні.
Український президент Володимир Зеленський привітав новий дедлайн Трампа для Росії.
А міністр закордонних справ Андрій Сибіга назвав "реалістичною та твердою" позицію американського президента.