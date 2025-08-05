Литва просит НАТО усилить защиту своего неба после падения российских дронов

Министры обороны и иностранных дел Литвы совместно обратились к генеральному секретарю НАТО Марку Рютте с просьбой безотлагательно усилить противовоздушную оборону страны.

Об этом сообщил глава литовского Министерства иностранных дел Кястутис Будрис, пишет "Европейская правда".

Будрис напомнил, что менее чем за месяц на территорию Литвы упали два российских военных беспилотника, что "является тревожным сигналом о распространении агрессии России против Украины на территорию НАТО".

"Сегодня вместе с (министром обороны Литвы. – Ред.) Довиле Шакалиене мы направили совместное письмо генеральному секретарю НАТО с призывом принять немедленные меры для усиления потенциала противовоздушной обороны Литвы и ускорения полного внедрения ротационной модели противовоздушной обороны", – объявил он.

По словам главы МИД Литвы, противовоздушная оборона имеет "жизненно важное значение" для безопасности НАТО, а безопасность восточного фланга Альянса должна оставаться одним из его "важнейших приоритетов".

Напомним, 1 августа после нескольких дней поисков почти в центре Литвы обнаружили российский дрон, который залетел из Беларуси.

Перед этим подобный инцидент произошел 10 июля, когда в Литву через Беларусь залетел дрон "Гербера".

Главнокомандующий Вооруженными силами Литвы Раймундас Вайкшнорас при этом не считает, что после этих инцидентов уровень угрозы для Литвы как-то изменился.