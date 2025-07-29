Топгенерал Литвы не видит роста угрозы для страны после инцидентов с БПЛА

Главнокомандующий вооруженными силами Литвы Раймундас Вайкшнорас не считает, что уровень угрозы для Литвы как-то изменился в связи с двумя подряд случаями попадания беспилотников в воздушное пространство страны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в беседе с LRT.

Генерала спросили, как он оценивает ситуацию с безопасностью после двух за месяц случаев попадания БПЛА на территорию страны, один из которых уже идентифицировали как российский "Герберу", а второй еще ищут.

"Уровень угрозы обычный – он не менялся. Война, которая все еще продолжается, подчеркивает, что мы живем в сложной геополитической и безопасности ситуации", – ответил он.

"Могу только призвать всех продолжать поддержку украинцев в их борьбе с Россией. Чем быстрее мы каким-то образом сломаем российские возможности, тем легче и безопаснее будет наша жизнь", – добавил Вайкшнорас.

Также главнокомандующий рассказал, что ближе к границе с Беларусью будут развернуты дополнительные средства ПВО, и что со следующего года Литва начнет использовать украинскую систему акустического обнаружения БПЛА.

Напомним, утром 28 июля литовцы из приграничних с Беларусью районов сообщили полиции, что видят и слышат что-то похожее на беспилотник. По видео одного из свидетелей похоже, что речь идет об аппарате типа "Шахед".

Министр обороны Довиле Шакалиене предположила, что беспилотник мог залететь на литовскую территорию в результате воздействия украинских средств РЭБ.

До этого похожий инцидент произошел 10 июля, когда в Литву через Беларусь залетел дрон "Гербера". Литва после этого передала Беларуси ноту протеста.