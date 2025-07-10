В Литве подтвердили, что их воздушное пространство нарушил российский дрон "Гербера"

Литовский министр обороны Довиле Шакалиене заявила, что объектом, нарушившим воздушное пространство страны со стороны Беларуси, был беспилотный летательный аппарат "Гербера".

Как сообщает "Европейская правда", заявление Шакалиене приводит LRT.

Дрон типа "Гербера" является упрощенной и более дешевой версией иранского ударного дрона Shahed-136, известного в России под названием "Герань-2". Такие беспилотники РФ использует для атак на Украину.

"Мы можем подтвердить, что это "Гербера". Такой дрон может использоваться для различных целей, мы выясняем, для чего он был запущен. На данный момент у нас нет данных, что он был запущен на нашу территорию намеренно", – сказала литовский министр.

В то же время представитель литовской армии ранее заявлял, что не может подтвердить, мог ли этот объект быть российским дроном "Гербера".

"Сейчас собираются доказательства, проводятся сканирование, работают различные машины, техника и военные, а также саперы. И сейчас собираются доказательства, чтобы определить точную модель. Пока я не хотел бы это подтверждать, поскольку не хочу опережать события", – сказал он.

По его словам, расследование, которое сейчас проводится, не должно затянуться.

Майор также отмечает, что объект, который прилетел в Литву, упал самостоятельно и пробыл в воздушном пространстве страны примерно три минуты.

Как сообщалось ранее, сначала дрон перепутали с "Шахедом". Поэтому было решено эвакуировать премьер-министра страны Гинтаутаса Палуцкаса и спикера Сейма Литвы Саулюса Сквернялиса в безопасное место.

Объект, который в четверг в 11:30 пересек воздушное пространство Литвы, вероятно, был самодельным летательным аппаратом и не представлял угрозы, сообщили позже военные страны.

Он разбился на территории Литвы, примерно в километре от границы с Беларусью.

Представитель Службы охраны госграницы Гедрюс Мишутис рассказал, что объект был сделан из фанеры и пенопласта.