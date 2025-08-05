Литва просить НАТО посилити захист свого неба після падіння російських дронів

Міністри оборони та закордонних справ Литви спільно звернулись до генерального секретаря НАТО Марка Рютте з проханням невідкладно посилити протиповітряну оборону країни.

Про це повідомив очільник литовського Міністерства закордонних справ Кястутіс Будріс, пише "Європейська правда".

Будріс нагадав, що за менш ніж місяць на територію Литви впали два російські військові безпілотники, що "є тривожним сигналом про поширення агресії Росії проти України на територію НАТО".

"Сьогодні разом із (міністеркою оборони Литви. – Ред.) Довіле Шакалієне ми надіслали спільного листа генеральному секретарю НАТО із закликом вжити негайних заходів для посилення потенціалу протиповітряної оборони Литви та прискорення повного впровадження ротаційної моделі протиповітряної оборони", – оголосив він.

За словами глави МЗС Литви, протиповітряна оборона має "життєво важливе значення" для безпеки НАТО, а безпека східного флангу Альянсу має залишатися одним із його "найважливіших пріоритетів".

Нагадаємо, 1 серпня після кількох днів пошуків майже у центрі Литви виявили російський дрон, який залетів з Білорусі.

Перед цим схожий інцидент стався 10 липня, коли до Литви через Білорусь залетів дрон "Гербера".

Головнокомандувач Збройних сил Литви Раймундас Вайкшнорас водночас не вважає, що після цих інцидентів рівень загрози для Литви якось змінився.