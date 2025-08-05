Премьер Швеции спровоцировал дискуссию признанием, что использует ИИ в работе

Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон подвергся критике после того, как признался, что регулярно использует инструменты искусственного интеллекта в работе на посту главы правительства.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

В интервью, которое было опубликовано на прошлой неделе, Кристерссон рассказал, что использует в работе как ChatGPT, так и французский сервис LeChat. Он добавил, что его коллеги также используют ИИ.

"Я сам пользуюсь (ИИ. – Ред.) довольно часто. Хотя бы для того, чтобы получить стороннее мнение. Что сделали другие? И не следует ли нам думать совсем наоборот? Вот такие вопросы", – рассказал премьер Швеции.

Шведские эксперты в области технологий выразили обеспокоенность из-за подобного использования политиками инструментов искусственного интеллекта.

Популярная газета Aftonbladet в редакционной статье вообще обвинила Кристерссона в том, что он "попал под влияние психоза олигархов по поводу искусственного интеллекта".

После волны критики пресс-секретарь шведского премьера Том Самуэльссон заверил, что Кристерссон использует инструменты искусственного интеллекта с должной осторожностью.

"Конечно, туда не попадает информация, представляющая угрозу безопасности. Он (ИИ. – Ред.) используется скорее для приблизительной оценки", – пояснил Самуэльссон.

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что искусственный интеллект является опасным инструментом, с помощью которого можно вмешиваться в избирательные процессы.

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