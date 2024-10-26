Президента Латвии беспокоит искусственный интеллект: Есть риск вмешательства в выборы

Президент Латвии Эдгардс Ринкевичс заявил, что искусственный интеллект является опасным инструментом, с помощью которого можно вмешиваться в избирательные процессы.

Заявление латвийского президента приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

Его слова прозвучали по случаю создания в Латвии "Центра искусственного интеллекта".

Ринкевичс рассказал, что идея создания центра возникла во время дискуссий о безопасности.

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"Не хотелось бы, чтобы центр искусственного интеллекта стал еще одним государственным учреждением, которое только то и сделает, что изготавливает бумаги и отправляет запросы всему миру, спрашивая, что делать с искусственным интеллектом", – подчеркнул он.

По словам президента, это может быть центр, в котором будут сосредоточены лучшие силы, которые будут сотрудничать с партнерами в США и Европе, индустрией, различными предприятиями.

Он упомянул, что с точки зрения обороны искусственный интеллект сейчас стремительно развивается. Кроме того, его внедрение способствует исследованиям, академической работе и обучению студентов.

"Сама индустрия готова работать над регулированием, понимая всю опасность...Хорошая новость в том, что по крайней мере два министра сейчас почувствовали определенную взаимную конкуренцию и ищут лучшее решение. Еще летом нам не удавалось почти никого расшевелить", – отметил Ринкевичс.

Недавно польская радиостанция OFF Radio Krakow вызвала споры после увольнения работников и перезапуска на этой неделе с "ведущими", созданными искусственным интеллектом.

А разведывательные ведомства Соединенного Королевства хотят создать отдельную "лабораторию", которая занималась бы анализом киберугроз и угроз, связанных с использованием искусственного интеллекта.