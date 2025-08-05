Премʼєр Швеції спровокував дискусію зізнанням, що використовує ШІ в роботі

Шведський прем'єр-міністр Ульф Крістерссон зазнав критики після того, як зізнався, що регулярно використовує інструменти штучного інтелекту в роботі на посаді глави уряду.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

В інтервʼю, яке було опубліковане минулого тижня, Крістерссон розповів, що використовує в роботі як ChatGPT і французький сервіс LeChat. Він додав, що його колеги також використовують ШІ.

"Я сам користуюся (ШІ. – Ред.) досить часто. Хоча б для того, щоб отримати сторонню думку. Що зробили інші? І чи не слід нам думати зовсім навпаки? Ось такі питання", – розповів премʼєр Швеції.

Шведські експерти в галузі технологій висловили занепокоєння через подібне використання політиками інструментів штучного інтелекту.

Популярна газета Aftonbladet у редакційній статті взагалі звинуватила Крістерссона в тому, що він "потрапив під вплив психозу олігархів щодо штучного інтелекту".

Після хвилі критики речник шведського премʼєра Том Самуельссон запевнив, що Крістерссон використовує інструменти штучного інтелекту з належною обережністю.

"Звісно, туди не потрапляє інформація, що становить загрозу безпеці. Він (ШІ. – Ред.) використовується радше для приблизної оцінки", – пояснив Самуельссон.

Раніше президент Латвії Едгардс Рінкевичс заявив, що штучний інтелект є небезпечним інструментом, за допомогою якого можна втручатися у виборчі процеси.

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