В Германии сирийца обвинили в нападении на мужчину у мемориала жертвам Холокоста

В Германии обвинили молодого мужчину, который ранил туриста зимой у мемориала жертвам Холокоста.

Об этом пишет Spiegel, передает "Европейская правда".

В феврале в Берлине неизвестный напал на мужчину у мемориала жертвам Холокоста и тяжело ранил его ножом.

Через пять месяцев после этого инцидента Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинения задержанному мужчине.

Власти Карлсруэ обвиняют сирийца в покушении на убийство, тяжком телесном повреждении и попытке вступления в иностранную террористическую организацию.

В Германии заявили, что 21 февраля 19-летний сирийский беженец мог ударить ножом в спину испанского туриста на поле стел Мемориала Холокоста.

По данным Федеральной прокуратуры, это действие могло быть мотивировано исламизмом и антисемитизмом. На основании этих убеждений мужчина решил совершить нападение с ножом на якобы неверных, которых он считал представителями западного общества, которое он отвергал.

Власти убеждены, что обвиняемый разделяет идеологию террористической группировки "Исламское государство". Незадолго до преступления он якобы отправил членам ИГИЛ через мессенджер свою фотографию, чтобы группировка могла взять на себя ответственность за нападение.

Подозреваемый был задержан через несколько часов после преступления с окровавленными руками возле мемориала. Кроме предполагаемого орудия убийства, следователи нашли в его рюкзаке Коран, лист бумаги с выдержками из него и молитвенный коврик. Мужчина находится под стражей.

Отметим, недавно немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что миграция является одним из ключевых факторов роста антисемитизма в Германии.

С началом работы нового правительства Германии министр внутренних дел распорядился усилить пограничные проверки и разворачивать на границе искателей убежища, если те уже подали заявки на получение убежища в какой-либо другой стране ЕС.

Как известно, миграционный вопрос был одной из центральных тем предвыборной кампании в Германии перед досрочными выборами. Смена курса Германии уже отразилась на статистике – она впервые за много лет утратила первенство среди стран, где подают больше всего заявок на получение убежища.