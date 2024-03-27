Дом Москвы в Риге продадут на аукционе, а выручка пойдет на поддержку Украины

Латвия продаст с аукциона земельный участок в Риге и расположенный на нем Дом Москвы, который считался символом российской политики в отношении соотечественников и был национализирован по решению латвийского Сейма.

Такое решение приняло во вторник правительство Латвии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LSM.

Дом Москвы и земля под ним будут переданы Минфину, и тот позволит продать эту недвижимость на аукционе. Объект может быть продан только вместе: и дом, и земля.

По кадастровым данным Государственной земельной службы, цена участка составляет 517 083 евро, а здания – 2 348 340 евро.

Средства, полученные на аукционе, планируют передать на поддержку Украины, поэтому в Сейм подадут специальные поправки в закон о поддержке жителей Украины.

В докладе, который рассмотрело правительство, подчеркивается, что объект, возможно, не удастся продать быстро.

11 января Сейм Латвии в окончательном чтении утвердил законопроект, предусматривающий передачу рижского Дома Москвы в собственность государства.

До национализации Дом Москвы находился в подчинении структур, чьими фактическими владельцами являются глава Кремля Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

В МИД России заявили, что решение Сейма Латвии о национализации Дома Москвы в Риге не останется без ответа. Пресс-секретарь МИД Мария Захарова пообещала "жесткие и крайне болезненные" для Латвии ответные шаги.

А в декабре прошлого года Служба госбезопасности Латвии проводила уголовно-процессуальные действия в Доме Москвы в связи с возможным нарушением санкций ЕС против России.