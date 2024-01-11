Сейм Латвии постановил национализировать Дом Москвы в Риге из-за угрозы нацбезопасности

В четверг, 11 января, Сейм Латвии в окончательном чтении принял решение, обусловливающее процесс принятия в государственную собственность так называемого Дома Москвы – здания в Риге на улице Марияс, 7.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

За проголосовали 70 депутатов, против были 11 депутатов, не участвовали в голосовании 9 депутатов.

Рассмотрение законопроекта инициировала Комиссия Сейма по национальной безопасности, возглавляемая депутатом Айнаром Латковскисом.

Аргументы в пользу национализации здания состоят в том, что под прикрытием культурных и образовательных мероприятий в Доме Москвы проходили политические мероприятия, угрожающие национальной безопасности.

Ликвидация Дома Москвы, который является символом российской политики в отношении соотечественников, устранит угрозу нацбезопасности и государственности Латвии, заявили авторы инициативы.

Дальнейшую судьбу здания до 31 марта определит правительство – не исключено, что объект недвижимости будет продан на аукционе.

Права владения на Дом Москвы закреплены за Департаментом собственности города Москвы. Обязанность юридического представительства исторически принадлежала АО Maskavas kultūras un biznesa centrs Maskavas nams, принадлежащему Департаменту собственности города Москвы.

С 10 марта 2020 года права принадлежат представительству иностранного коммерсанта – унитарному предприятию города Москвы "Московский центр международного сотрудничества", за которым в Земельной книге закреплены имущественные права на неопределенное время.

Структуры обоих юридических формирований связаны непосредственно с влиянием города Москвы, сказано в аннотации к законопроекту.

Департамент собственности города Москвы – структурное подразделение, находящееся в подчинении правительства Москвы. А правительством руководит мэр Москвы Сергей Собянин.

В свою очередь, фактическим владельцем "Московского центра международного сотрудничества" считается президент России Владимир Путин. 25 февраля 2022 года Собянин и Путин были внесены в санкционные списки ЕС и Бюро контроля за иностранным капиталом США.

21 и 22 декабря прошлого года Служба госбезопасности Латвии проводила в Доме Москвы уголовно-процессуальные действия "в связи с возможным нарушением санкций ЕС против России".

Напомним, ранее Служба госбезопасности Латвии открыла уголовное производство против представителей зарегистрированного в стране предприятия по подозрению в поставках в РФ электроники для использования в военных целях.