Румыния на Генассамблее ООН поднимет вопрос провокаций России с дронами

Министр иностранных дел Румынии Оана Цою рассказала о намерении поднять на заседании Генассамблеи ООН вопрос провокаций РФ с дронами.

Об этом глава МИД Румынии написала в Х, сообщает "Европейская правда".

Комментарий министра прозвучал на фоне инцидента с дроном, который нарушил воздушное пространство Румынии.

В субботу днем румынская власть выпустила сообщение RO-Alert для северного района Тульчанского уезда, информируя граждан о том, что существует вероятность падения объектов из воздушного пространства.

Цою подчеркнула, что такие действия России являются неприемлемыми и безрассудными.

Румыния осуждает поведение России и принимает необходимые меры для защиты своего суверенитета и безопасности, подчеркнула она.

По словам министра, Румыния находится в постоянном контакте с партнерами и союзниками по ЕС и НАТО.

В этом контексте Цою призвала как можно быстрее принять новый пакет санкций против РФ.

"Я также подниму вопрос о действиях России на Генеральной Ассамблее ООН, призывая к строгому соблюдению санкций на международном уровне", – резюмировала она.

Кроме того, 13 сентября из-за угрозы ударов беспилотных летательных аппаратов в приграничных с Польшей регионах Украины была начата работа военной авиации в воздушном пространстве страны. Кроме того, закрыли аэропорт Люблина.