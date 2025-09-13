Польща підняла авіацію і закрила аеропорт Любліна – через БпЛА над Україною

Через загрозу ударів безпілотних літальних апаратів у прикордонних з Польщею регіонах України розпочато роботу військової авіації в повітряному просторі країни.

Про це повідомило Оперативне командування Збройних сил Польщі в Х, пише "Європейська правда".

"У зв'язку із загрозою ударів безпілотних літальних апаратів у прикордонних з Польщею регіонах України розпочато роботу військової авіації в нашому повітряному просторі". – попереджає командування.

"Польські та союзницькі літаки діють у нашому просторі, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені у стан найвищої готовності", – додають там.

У командуванні наголошують, що ці дії мають превентивний характер і спрямовані на безпеку повітряного простору та захист громадян, особливо на територіях, прилеглих до зони загрози.

Крім того, закрито аеропорт Любліна.

"У зв'язку з діяльністю військової авіації аеропорт Любліна та контрольована зона навколо аеропорту закриті для польотів", – повідомило Польське агентство аеронавігаційних послуг.

Варто зазначити, що із західних областей повітряну тривогу наразі оголошено у Волинській області.

Нагадаємо, у ніч на 10 вересня під час нападу Росії на Україну російські безпілотники щонайменше 19 разів порушили повітряний простір Польщі.

За останніми даними, фрагменти російських дронів були знайдені в 17 населених пунктах на території п'яти воєводств Польщі, найбільше – 10 – у Люблінському воєводстві.

На цьому тлі Північноатлантичний Альянс вирішив розпочати операцію під назвою "Східний вартовий" (Eastern Sentry) для зміцнення свого східного флангу.

Президент США Дональд Трамп заявив, що російські дрони могли вторгнутися на територію Польщі "помилково".