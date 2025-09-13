У Румунії оголошували тривогу через ризик падіння "об'єктів з повітряного простору"

У суботу вдень румунська влада випустила повідомлення RO-Alert для північного району Тульчанського повіту, інформуючи громадян про те, що існує ймовірність падіння об'єктів з повітряного простору, і закликаючи їх вжити захисних заходів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Digi24.ro.

"Нещодавно Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій розіслала повідомлення RO-Alert для північної частини Тульчанського повіту, інформуючи громадян про те, що існує ймовірність падіння об'єктів з повітряного простору, і закликаючи їх вжити захисних заходів. Орієнтовна тривалість повітряної тривоги становить приблизно 90 хвилин", – повідомили представники Тульчанської інспекції з надзвичайних ситуацій.

Вони нагадують населенню, що територія Румунії не є об'єктом атак з боку Російської Федерації.

"У той же час, ми просимо громадян суворо дотримуватися заходів безпеки, переданих румунською владою, уважно читати повідомлення, отримані через систему RO-Alert, уникати паніки і повідомляти на єдиний номер екстреного виклику 112 про будь-яку ситуацію, яка загрожує їхній безпеці або якщо вони потребують допомоги", – також заявили пожежники.

У Міноборони Румунії пізніше повідомили, що о 18:12 було оголошено оповіщення для населення північного повіту Тульча, а о 18:23 два літаки F-16 виявили безпілотник у національному повітряному просторі, який вони відстежували приблизно за 20 кілометрів на південний захід від Чілія Векь, коли він зник з радарів.

Крім того, в другій половині дня суботи через загрозу ударів безпілотних літальних апаратів у прикордонних з Польщею регіонах України було розпочато роботу військової авіації в повітряному просторі країни. Крім того, закрили аеропорт Любліна.

Нагадаємо, у ніч на 10 вересня під час нападу Росії на Україну російські безпілотники щонайменше 19 разів порушили повітряний простір Польщі.

За останніми даними, фрагменти російських дронів були знайдені в 17 населених пунктах на території п'яти воєводств Польщі, найбільше – 10 – у Люблінському воєводстві.

На цьому тлі Північноатлантичний Альянс вирішив розпочати операцію під назвою "Східний вартовий" (Eastern Sentry) для зміцнення свого східного флангу.

Президент США Дональд Трамп заявив, що російські дрони могли вторгнутися на територію Польщі "помилково".