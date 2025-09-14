Румунія на Генасамблеї ООН порушить питання провокацій Росії з дронами

Міністерка закордонних справ Румунії Оана Цою розповіла про намір порушити на засіданні Генасамблеї ООН питання провокацій РФ з дронами.

Про це очільниця МЗС Румунії написала в Х, повідомляє "Європейська правда".

Коментар міністерки пролунав на тлі інциденту з дроном, який порушив повітряний простір Румунії.

У суботу вдень румунська влада випустила повідомлення RO-Alert для північного району Тульчанського повіту, інформуючи громадян про те, що існує ймовірність падіння об'єктів з повітряного простору.

Цою наголосила, що такі дії Росії є неприйнятними і безрозсудними.

Румунія засуджує поведінку Росії і вживає необхідних заходів для захисту свого суверенітету і безпеки, підкреслила вона.

За словами міністерки, Румунія перебуває в постійному контакті з партнерами і союзниками по ЄС і НАТО.

У цьому контексті Цою закликала якнайшвидше ухвалити новий пакет санкцій проти РФ.

"Я також порушу питання про дії Росії на Генеральній Асамблеї ООН, закликаючи до суворого дотримання санкцій на міжнародному рівні", – резюмувала вона.

Крім того, 13 вересня через загрозу ударів безпілотних літальних апаратів у прикордонних з Польщею регіонах України було розпочато роботу військової авіації в повітряному просторі країни. Крім того, закрили аеропорт Любліна.