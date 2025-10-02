ПАСЕ создает платформу для диалога с россиянами, которые хотят "смены режима" в РФ

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла решение создать платформу для диалога между Ассамблеей и "российскими демократическими силами в изгнании".

Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ПАСЕ, пишет "Европейская правда".

Ассамблея единогласно приняла резолюцию на основе доклада Эрика-Ниилеса Кросса (Эстония, ALDE), в которой указано, что участниками платформы должны быть "лица высоких моральных качеств", которые, среди прочего, разделяют ценности Совета Европы, безусловно признают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины и работают над "изменением режима" в России.

Парламентарии отметили, что новая платформа будет способствовать укреплению способности российских демократических сил "осуществить устойчивое демократическое преобразование в России и помочь достичь длительного и справедливого мира в Украине, а также обеспечить привлечение российских деятелей к ответственности за международные преступления".

Ассамблея подчеркнула, что чтит преданность "тех российских правозащитников, демократических сил, свободных медиа и независимого гражданского общества, которые противостоят тоталитарному и неоимпериалистическому российскому режиму, борются за демократию, права человека и верховенство права, а также поддерживают Украину, иногда рискуя своей жизнью и свободой".

В то же время, в отличие от белорусских демократических сил, "российские демократические силы не имеют единой, объединенной политической структуры", подчеркнула Ассамблея.

Она призвала российские группы и инициативы в изгнании объединяться, чтобы отстаивать демократические изменения в России, разоблачать преступления российского режима и поддерживать украинцев.

Участники платформы – состав которых еще должен быть определен на основе определенных критериев – смогут вести двусторонние обмены с Ассамблеей по вопросам, представляющим общий интерес.

Они также будут иметь возможность участвовать в заседаниях отдельных комитетов во время сессий.

Напомним, накануне ПАСЕ поддержала создание Международной комиссии по рассмотрению претензий Украины к России.

13 сентября стало известно, что в Совете Европы завершили работу над проектом конвенции о международной комиссии по рассмотрению претензий для Украины.