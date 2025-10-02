ПАРЄ створює платформу для діалогу з росіянами, які хочуть "зміни режиму" в РФ

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила рішення створити платформу для діалогу між Асамблеєю та "російськими демократичними силами в екзилі".

Про це у четвер повідомили у пресслужбі ПАРЄ, пише "Європейська правда".

Асамблея одноголосно ухвалила резолюцію на основі доповіді Ееріка-Ніілеса Кросса (Естонія, ALDE), у якій зазначено, що учасниками платформи мають бути "особи найвищих моральних якостей", які, серед іншого, поділяють цінності Ради Європи, безумовно визнають суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України та працюють над "зміною режиму" в Росії.

Парламентарі наголосили, що нова платформа сприятиме зміцненню спроможності російських демократичних сил "здійснити стале демократичне перетворення в Росії та допомогти досягти тривалого й справедливого миру в Україні, а також забезпечити притягнення російських діячів до відповідальності за міжнародні злочини".

Асамблея підкреслила, що вшановує відданість "тих російських правозахисників, демократичних сил, вільних медіа та незалежного громадянського суспільства, які протистоять тоталітарному та неоімперіалістичному російському режиму, борються за демократію, права людини та верховенство права, а також підтримують Україну, іноді ризикуючи своїм життям і свободою".

Водночас, на відміну від білоруських демократичних сил, "російські демократичні сили не мають єдиної, об’єднаної політичної структури", наголосила Асамблея.

Вона закликала російські групи та ініціативи в екзилі об’єднуватися, щоб відстоювати демократичні зміни в Росії, викривати злочини російського режиму та підтримувати українців.

Учасники платформи – склад яких ще має бути визначений на основі певних критеріїв – зможуть вести двосторонні обміни з Асамблеєю з питань, що становлять спільний інтерес.

Вони також матимуть можливість брати участь у засіданнях окремих комітетів під час сесій.

Нагадаємо, напередодні ПАРЄ підтримала створення Міжнародної комісії з розгляду претензій України до Росії.

13 вересня стало відомо, що у Раді Європи завершили роботу над проєктом конвенції про міжнародну комісію з розгляду претензій для України.