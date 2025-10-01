ПАСЕ поддержала создание Международной комиссии по рассмотрению претензий Украины к России

Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила проект Конвенции об учреждении Международной комиссии по рассмотрению претензий Украины к России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Укринформ.

Новый механизм должен обеспечить привлечение государства-агрессора к ответственности и возмещение нанесенного ущерба государству, гражданам и юридическим лицам.

Решение принято единогласно, 84 голосами.

"Россия должна взять на себя правовые последствия всех своих противоправных деяний, совершенных в Украине и против Украины, включая нарушение международного гуманитарного права и прав человека, а также нарушение Европейской конвенции по правам человека. Россия обязана полностью возместить все убытки и потери, причиненные украинскому государству, физическим и юридическим лицам", – отмечается в документе.

Комиссия по рассмотрению заявлений станет вторым элементом компенсационного механизма, после Реестра убытков, который уже получил более 60 тысяч заявлений от пострадавших.

Новый инструмент позволит не только Украине как государству, но и физическим и юридическим лицам подавать иски о вреде, причиненном агрессией РФ. Решения Комиссии будут окончательными и должны стать правовой основой для возмещения.

Комиссия дополнит работу Европейского суда по правам человека и будущего Специального трибунала за преступление агрессии. Отдельно подчеркивается важность независимости и беспристрастности новосозданного органа.

В то же время ПАСЕ выразила сожаление, что вопрос финансирования будущих компенсаций пока четко не урегулирован. Ассамблея призвала государства-члены работать над созданием международного компенсационного фонда, в частности за счет замороженных российских активов.

В заключении также отмечается, что временные рамки будущей комиссии не должны ограничиваться только событиями после 24 февраля 2022 года. "Ассамблея всегда считала, что захватническая война Российской Федерации против Украины началась 20 февраля 2014 года", – подчеркивается в документе.

Парламентская ассамблея призвала Комитет министров Совета Европы как можно быстрее принять конвенцию и открыть ее для подписания, чтобы обеспечить реальное функционирование компенсационного механизма для Украины.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук поблагодарил ПАСЕ за принятие заключения по Проекту конвенции о создании Международной комиссии по рассмотрению требований в отношении Украины.

22 октября Комитет министров Совета Европы должен утвердить текст Конвенции. 16 декабря Совет Европы и Нидерланды должны созвать дипломатическую конференцию для принятия Конвенции и открытия для подписания другими государствами.

13 сентября стало известно, что в Совете Европы завершили работу над проектом конвенции о международной комиссии по рассмотрению претензий для Украины.

Соглашение о Реестре убытков от агрессии РФ (RD4U) приняли в мае 2023 года на саммите Совета Европы в Исландии. Исполнительным директором Реестра убытков, который базируется в Гааге, назначили Маркияна Ключковского.

По состоянию на май реестр уже имел более 27,5 тысячи заявлений в различных категориях.

Подробно об идее компенсационного механизма читайте в интервью с исполнительным директором Реестра убытков Маркияном Ключковским.