В СЕ подготовили проект конвенции, которая является основой компенсационного механизма для Украины

В Совете Европы завершили работу над проектом конвенции о международной комиссии по рассмотрению претензий для Украины.

Об этом в Х сообщил генсек Совета Европы Ален Берсе, передает "Европейская правда".

По словам Берсе, эта конвенция закладывает основу для международного компенсационного механизма для Украины в связи с агрессией РФ.

"Мы завершили работу над проектом Конвенции Совета Европы о международной комиссии по рассмотрению претензий для Украины. Она закладывает основу для международного механизма компенсации", – написал он.

Берсе назвал это важным шагом вперед к подотчетности и миру, построенному на праве, а не на силе.

На этой неделе сообщалось, что в Гааге в Нидерландах начался финальный раунд переговоров по запуску компенсационного механизма для Украины, через который будут осуществляться выплаты пострадавшим в результате российской агрессии.

Соглашение о Реестре убытков от агрессии РФ (RD4U) приняли в мае 2023 года на саммите Совета Европы в Исландии. Исполнительным директором Реестра убытков, который базируется в Гааге, назначили Маркияна Ключковского.

По состоянию на май реестр уже имел более 27,5 тысячи заявлений в различных категориях.

Подробно об идее компенсационного механизма читайте в интервью с исполнительным директором Реестра убытков Маркияном Ключковским.