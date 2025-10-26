В Швейцарии женщину-командира роты обвинили в избиении подчиненных

Военная юстиция Швейцарии начала расследование после сообщений о том, что командир одной из рот применила силу против своих подчиненных новобранцев.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Blick.

Об инциденте, который произошел в мае 2025 года во временных казармах в городе Ленцбург, сначала стало известно из СМИ. Один из новобранцев сказал, что вместе с двумя товарищами остановился на заправке, чтобы купить пива – хотя это было запрещено.

О пиве узнала командир роты, которая устроила построение и начала спрашивать, кто виноват. Когда никто не признался, женщина, по словам свидетеля, разозлилась и приказала новобранцам зайти в зал. Там она якобы их ударила.

У мужчины, который говорил со СМИ, зафиксировали несколько гематом в области ребер. Другого новобранца командир якобы толкнула, а еще одному якобы дала пощечину.

Федеральный департамент обороны, гражданской защиты и спорта Швейцарии подтвердил факт инцидента в воскресенье, добавив, что военная юстиция "начала расследование".

Представитель ведомства добавил, что обвиняемую офицерку на время расследования перевели в другую роту.

Ранее сообщалось, что во Франции создадут специальную рабочую группу для лучшей защиты жертв сексуального насилия в армии и наказания виновных.

В 2021 году Германия вывела из миссии НАТО в Литве взвод Бундесвера численностью около 30 человек из-за скандала с антисемитскими песнями, а также сообщений о насилии и сексуальных домогательствах.