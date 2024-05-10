Во Франции создадут рабочую группу для борьбы с домогательствами в армии

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню создаст специальную рабочую группу для лучшей защиты жертв сексуального насилия в армии и наказания виновных.

Как пишет "Европейская правда", об этом он объявил в своей статье, опубликованной в газете Le Monde, сообщает Reuters.

По словам чиновника, рабочую группу, которая должна пересмотреть дисциплинарные производства и "разработать конкретные рекомендации для командиров", возглавит генеральный инспектор вооруженных сил и жандармерии.

До конца мая рабочая группа оценит превентивные меры, защиту жертв и санкции против агрессоров. Выводы и рекомендации представят парламенту.

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"Солдат идет в армию Франции, чтобы защищать, а не нападать. Поэтому да, если вы подвергаетесь сексуальному насилию или домогательствам, даже если вы военный, это делает вас жертвой", – отметил Лекорню в своей статье.

Ранее министерство обороны Франции объявило о новых мерах и внутреннем расследовании в связи с обвинениями в безнаказанности за сексуальное насилие в армии после того, как в СМИ получила резонанс история бывшей военнослужащей.

Сексуальное насилие во французской армии стало горячей темой после публикации истории бывшей военнослужащей Военно-морских сил Франции Манон Дюбуа. Женщина рассказала, что в 18-летнем возрасте не раз подвергалась сексуальному насилию со стороны сослуживца.

Мужчину не наказали, а перевели на другой корабль. Когда туда же прибыла Дюбуа, он продолжил домогаться ее. После жалобы его отстранили от работы на 10 дней, но он остался служить на борту, и Дюбуа пришлось продолжать подавать ему еду.

По данным Министерства обороны Франции, в прошлом году военные получили 226 заявлений о сексуальном насилии или домогательствах. Женщины составляют более 16% военнослужащих Франции.

Напомним, в 2021 году Германия вывела из миссии НАТО в Литве взвод Бундесвера численностью около 30 человек из-за скандала с антисемитскими песнями, а также сообщения о насилии и сексуальных домогательствах.