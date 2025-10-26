У Швейцарії командирку роти звинуватили у побитті підлеглих, почали розслідування

Військова юстиція Швейцарії розпочала розслідування після повідомлень про те, що командирка однієї з рот застосувала силу проти своїх підлеглих новобранців.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Blick.

Про інцидент, який стався у травні 2025 року у тимчасових казармах у місті Ленцбург, спершу стало відомо зі ЗМІ. Один з новобранців сказав, що разом із двома товаришами зупинився на заправці, щоб купити пива – хоча це було заборонено.

Про пиво дізналась командирка роти, яка влаштувала шикування й почала питати, хто винен. Коли ніхто не зізнався, жінка, за словами свідка, розлютилась і наказала новобранцям зайти до зали. Там вона нібито їх ударила.

У чоловіка, який говорив зі ЗМІ, зафіксували кілька гематом в області ребер. Іншого новобранця командирка нібито штовхнула, а ще одному начебто дала ляпаса.

Федеральний департамент оборони, цивільного захисту і спорту Швейцарії підтвердив факт інциденту у неділю, додавши, що військова юстиція "розпочала розслідування".

Речник відомства додав, що обвинувачену офіцерку на час розслідування перевели в іншу роту.

Раніше повідомлялось, що у Франції створять спеціальну робочу групу для кращого захисту жертв сексуального насильства в армії та покарання винних.

У 2021 році Німеччина вивела з місії НАТО в Литві взвод Бундесверу чисельністю близько 30 осіб через скандал із антисемітськими піснями, а також повідомлення про насильство і сексуальні домагання.