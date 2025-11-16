Фицо внезапно заболел и отменил экстренное обращение

Экстренное обращение премьер-министра Словакии Роберта Фицо, которое было запланировано на 17 ноября, отменили.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TVNOVINY.sk.

Обращение Фицо должны были транслировать на общественном вещателе Словакии STVR, который анонсировал его накануне, в вечерней программе. Тема обращения не уточнялась.

Представитель STVR Филип Пуховский сообщил, что трансляцию отменили "на основании информации от правительства Словакии". Он не уточнил, что стало причиной отмены.

В то же время заместитель председателя партии Фицо Smer-SD Эрик Калиняк сказал, что премьер-министр Словакии подхватил вирусную инфекцию.

По словам Калиняка, в субботу у них было совещание, и он уже там увидел, что Фицо чувствует себя нехорошо. Однако он предполагает, что в понедельник словацкий премьер вернется к работе.

Ранее на этой неделе во время встречи со старшеклассниками в Попраде премьер-министр Словакии Роберт Фицо спровоцировал протест учеников, заявив, что те, кто поддерживает войну, "могут ехать воевать в Украину".

Последние опросы общественного мнения показывают, что ни один член кабинета премьера Словакии не пользуется большим доверием населения, чем недоверием.