Опрос показал большое недоверие ко всем членам правительства Словакии

Ни один член кабинета премьера Словакии Роберта Фицо не пользуется более высоким доверием населения, чем недоверием.

Таковы результаты опроса агентства Focus, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Aktuality.

Негативное восприятие населением ключевых словацких чиновников углубляется.

Если в июльском опросе некоторые министры колебались вокруг 40-процентного порога доверия, то в октябре его не превысил никто. Рейтинг доверия возглавляют министр труда Эрик Томаш и глава транспортного ведомства Йожеф Раж, но даже им не доверяет подавляющее большинство опрошенных.

Томашу доверяют 38% респондентов. За ним следует Раж с 37%. Опрос показывает, что даже эти "самые популярные" члены правительства пользуются значительным недоверием. Министру труда не доверяют 57% респондентов, а главе Министерства транспорта – 51%.

По сравнению с июльскими данными, когда Ражу не доверяли 48%, это ухудшение даже для наиболее популярного министра Smer. Тройку лидеров по уровню доверия замыкает министр экономики Дениса Сакова (32% доверия и 61% недоверия).

Самый высокий уровень недоверия среди словаков продолжает оставаться среди кандидатов, связанных со Словацкой национальной партией (SNS). Рейтинг недоверия возглавляет министр туризма и спорта Рудольф Гуляк (баллотировался на выборах от SNS, на должность министра был выдвинут премьер-министром Робертом Фицо. – Ред.), которому выразили недоверие 75% респондентов (доверяют ему лишь 17%).

Министр культуры Мартина Шимковичова также воспринимается значительно негативнее – ей не доверяет 71% респондентов.

Меньше всего доверяют министру инвестиций и регионального развития Самуэлю Мигалу. С доверием лишь 15% он оказался в самом низу рейтинга популярности, а не доверяют ему 72% людей.

Опрос показывает высокий уровень недоверия среди жителей даже к высшим должностным лицам государства. Премьер-министру Роберту Фицо доверяют 28% людей, тогда как 69% населения не доверяют. Похожая ситуация и с руководителями силовых ведомств. 70% опрошенных не доверяют министру обороны Роберту Калиняку, а 66% – министру внутренних дел Матушу Шутаю Эштоку.

Данные свидетельствуют о том, что правительство в целом сталкивается с массовым кризисом доверия, поскольку ни один из министров Фицо не имеет положительной оценки, которая бы преобладала над негативной.

Опрос общественного мнения был проведен агентством Focus с 13 по 21 октября 2025 года на основе выборки из 1028 респондентов.

Главная левоцентристская политическая семья Европы ранее изгнала партию премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Ранее Роберт Фицо рассказал, что хочет иметь хорошие отношения со всеми странами, кто заинтересован ладить со Словакией, в том числе и с Украиной, и с Россией.