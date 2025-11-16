Фіцо раптово захворів і скасував екстрене звернення

Екстрене звернення премʼєр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, яке було заплановане на 17 листопада, скасували.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TVNOVINY.sk.

Звернення Фіцо мали транслювати на суспільному мовнику Словаччини STVR, який анонсував його напередодні, у вечірній програмі. Тема звернення не уточнювалась.

Представник STVR Філіп Пуховський повідомив, що трансляцію скасували "на підставі інформації від уряду Словаччини". Він не уточнив, що стало причиною скасування.

Водночас заступник голови партії Фіцо Smer-SD Ерік Каліняк сказав, що премʼєр-міністр Словаччини підхопив вірусну інфекцію.

За словами Каліняка, у суботу вони мали нараду, і він вже там побачив, що Фіцо почувається недобре. Однак він припускає, що в понеділок словацький премʼєр повернеться до роботи.

Раніше цього тижня під час зустрічі зі старшокласниками в Попраді прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо спровокував протест учнів, заявивши, що ті, хто підтримує війну, "можуть їхати воювати в Україну".

Останні опитування громадської думки свідчать, що жоден член кабінету прем'єра Словаччини не користується більшою довірою населення, ніж недовірою.