В Словакии школьники покинули встречу с Фицо после его слов о войне в Украине

Во время встречи со старшеклассниками в Попраде премьер-министр Словакии Роберт Фицо спровоцировал протест учеников, заявив, что те, кто поддерживает войну, "могут ехать воевать в Украину".

Об этом пишет Dennik, пишет "Европейская правда".

Инцидент произошел во время лекции, когда Фицо заявил, что Европейский Союз, мол, выделит 140 млрд евро "на продолжение войны" в Украине.

Его слова вызвали недовольство среди молодежи. На шум в зале политик ответил репликой: "Если вы такие герои в черных футболках и так поддерживаете войну, то езжайте туда".

Несмотря на призыв Фицо подождать и дать ему возможность завершить выступление, ученики продолжили звенеть ключами.

Когда премьер ответил "звоните, звоните", школьники встали и организованно покинули зал. Один из них нес флаг Украины.

Отметим, в начале ноября Фицо должен был выступить в одной из школ Попрада, но ученики выразили протест, в частности: нарисовали сердце в цветах украинского флага, в результате чего одного из школьников допрашивала полиция.

Тогда выступление Фицо отменили, однако он сам сказал, что его перенесли.

"Если мне назначат дату, я договорюсь с директором и приеду на лекцию на следующей неделе", – заявил он.

А школьника, который оставил надписи на земле перед школой, забрала на допрос полиция, а затем вернула в школу.

Отметим, последние опросы общественного мнения свидетельствуют, что ни один член кабинета премьера Словакии Роберта Фицо не пользуется большим доверием населения, чем недоверием.

Недавно Фицо рассказывал, что хочет иметь хорошие отношения со всеми странами, которые заинтересованы в налаживании отношений со Словакией, в том числе и с Украиной, и с Россией.