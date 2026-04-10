Аэропорт в Вильнюсе приостановил работу из-за "нашествия" воздушных шаров

В Литве Вильнюсский аэропорт приостановил работу до утра пятницы, 10 апреля, из-за воздушных метеозондов.

Об этом заявил советник Национального центра кризисного управления (NKVC) Дариус Бута в эфире LRT, передает "Европейская правда".

Бута заявил, что часть воздушных шаров, которые ночью были запущены в сторону Литвы, намеренно направлялась к аэропорту Вильнюса, в результате чего работа аэропорта была приостановлена до утра 10 апреля.

Ограничение воздушного пространства было введено в четверг, 9 апреля, в 22:30 и отменено через пять часов.

"Прошлой ночью было зафиксировано до 20 навигационных маркеров, характерных для контрабандных воздушных шаров. Важно отметить и подчеркнуть, что, по словам экспертов, управляющих воздушным пространством над аэропортом Вильнюса, по крайней мере часть этих воздушных шаров была направлена почти непосредственно в воздушное пространство аэропорта Вильнюса", – подчеркнул он.

На вопрос, перевозили ли запущенные воздушные шары груз, представитель NKVC отметил, что службы продолжают работу и, вероятно, будут располагать большей информацией позже.

Как отмечается, из-за ограничений восемь рейсов были перенаправлены в аэропорт Каунаса, а два – в аэропорт Риги; девять рейсов были отменены, а пять – задержаны. Это коснулось более 3 тысяч пассажиров. Также возможны задержки отдельных рейсов 10–11 апреля.

Напомним, более распространенной проблемой являются метеозонды с контрабандными сигаретами, из-за которых нередко приходится закрывать аэропорт Вильнюса.

В декабре 2025 года из-за регулярности таких инцидентов литовское правительство объявило чрезвычайное положение.