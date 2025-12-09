В Литве объявили чрезвычайное положение из-за метеозондов из Беларуси

Литовское правительство утром 9 декабря объявило чрезвычайное положение на всей территории страны в связи с контрабандными метеозондами из Беларуси, которые систематически нарушают воздушное пространство страны.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Министра внутренних дел Владислава Кондратовича правительство назначило руководителем государственных операций во время чрезвычайного положения.

"Следует отметить, что объявление чрезвычайного положения на всей территории страны не вызовет никаких неудобств для населения, поскольку принятые меры будут целенаправленными и пропорциональными и будут направлены исключительно против организаторов и исполнителей незаконных действий", – заявило Министерство внутренних дел.

По данным МВД, чрезвычайное положение позволит ведомствам еще теснее координировать свои действия и привлечь к помощи воинские подразделения.

В начале декабря премьер-министр Литвы Ругинене заявила, что может снова закрыть границу с Беларусью, если контрабанда воздушными шарами будет продолжать поступать в страну. Однако, по ее словам, этот шаг необходимо координировать с США.

Отметим, в субботу, 6 декабря, аэропорт в Вильнюсе сообщил о приостановке работы из-за признаков запуска метеозондов с территории Беларуси.

9 декабря правоохранители в Литве изъяли еще пять метеозондов, которые использовались для перевозки контрабандных белорусских сигарет.