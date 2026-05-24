На Кипре избирают парламент

В воскресенье на Кипре проходят выборы в парламент; опросы общественного мнения прогнозируют ожесточенную борьбу между правоцентристским "Демократическим объединением" и ультралевой "Прогрессивной партией трудящихся Кипра" (AKEL).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает общественный вещатель Кипра RIK.

Ожидается, что на воскресных выборах будут избраны 56 депутатов Национального собрания. За эти мандаты соревнуются 753 кандидата от 19 партийных списков и 9 независимых кандидатов, что является рекордным количеством кандидатов за всю историю Кипра.

Для прохождения в парламент партии должны преодолеть барьер в 3,6% голосов.

Последние опросы общественного мнения прогнозируют, что две основные политические силы – "Демократическое объединение" и AKEL – наберут около 20% голосов каждая.

Для консерваторов эти выборы станут серьезным испытанием политической устойчивости после внутренней напряженности, возникшей после избрания независимого кандидата и бывшего члена "Демократического объединения" Никоса Христодулидеса президентом в 2023 году.

Между тем AKEL надеется выиграть выборы впервые с 2006 года, воспользовавшись политическим импульсом, который она приобрела за последние годы.

Избирательные участки открылись в 07:00 по местному времени и закроются в 18:00.

Первые результаты ожидаются примерно через полчаса после закрытия. А в 21:30 должны стать известны результаты голосования и количество мест, которые получит каждая партия.

Следует отметить, что на Кипре президент является одновременно главой государства и главой правительства, который напрямую назначает министров. Парламентские выборы имеют большее значение для следующих президентских выборов, запланированных на 2028 год, поскольку побуждают партии формировать коалиции и выдвигать своих кандидатов.

Напомним, Кипр до 30 июня председательствует в Совете ЕС. В прошлом месяце президент Кипра Никос Христодулидес настаивал на том, чтобы ЕС усилил положения о взаимной помощи, а именно статью 42.7, на случай, если страны подвергнутся нападению.

Также Кипр выступает за то, чтобы Европейский Союз активизировал свою деятельность на Ближнем Востоке, пытаясь положить конец войне с Ираном и заключая соглашения с партнерами по всему региону.