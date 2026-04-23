Президент Кипра: необходимо усилить положения о взаимной обороне в ЕС

Президент Кипра Никос Христодулидес настаивает на том, чтобы ЕС усилил положения о взаимной помощи, а именно статью 42.7, на случай, если страны подвергнутся нападению.

Об этом он заявил перед началом неформального саммита ЕС на Кипре, передает "Европейская правда".

"То, что нам нужно и что мы будем обсуждать сегодня, – это наполнить содержанием статью 42.7… что произойдет, если государство-член решит применить эту конкретную статью. Нам нужен оперативный план", – сказал Христодулидес.

"Единственный путь для Европейского Союза – это время работать над достижением европейской стратегической автономии… все мы понимаем необходимость этого призыва", – отметил он.

Кипр, который не является членом НАТО, столкнулся с атаками иранских беспилотников после начала войны под руководством США.

ЗМи ранее сообщали, что ЕС намерен отработать, как он будет реагировать, если одна из его стран подвергнется нападению.

Напомним, на фоне войны в Иране Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО.

Госсекретарь США Марко Рубио сказал, что после завершения конфликта в Иране Соединенные Штаты пересмотрят необходимость членства в НАТО.

По данным СМИ, Белый дом рассматривает план наказания некоторых членов НАТО, которые, по мнению президента Дональда Трампа, не помогли США и Израилю во время войны в Иране.