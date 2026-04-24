Правительство Кипра призывает ЕС активизировать свою деятельность на Ближнем Востоке

Кипр выступает за то, чтобы Европейский Союз активизировал свою деятельность на Ближнем Востоке, стремясь положить конец войне с Ираном и заключая соглашения с партнерами по всему региону.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил министр иностранных дел Кипра Константинос Комбос в интервью Politico.

В кулуарах заседания Европейского совета в Никосии глава МИД Кипра призвал ЕС отказаться от роли "удаленного наблюдателя" на Ближнем Востоке, поскольку речь идет о его интересах в регионе.

"Если Европейский Союз стремится быть геополитическим игроком, учитывая его экономические размеры, возможности и мощь, я не думаю, что он может позволить себе оставаться в стороне в качестве наблюдателя", – пояснил министр.

По мнению Комбоса, Евросоюз должен принимать более активное участие в посредничестве между сторонами конфликта на Ближнем Востоке.

"Предпринимаются попытки наладить переговоры между иранской стороной, американцами и т. д. – в различных конфликтах предпринимаются разнообразные посреднические усилия. Мы стремимся и выступаем за то, чтобы ЕС играл гораздо большую роль и был гораздо заметнее", – сказал он.

Кипр, который осуществляет шестимесячное председательство в Совете ЕС, в пятницу днем созвал переговоры между лидерами блока и представителями Египта, Ливана, Сирии, Иордании и других стран Персидского залива, что стало важнейшим многосторонним саммитом с начала войны в Иране.

После полномасштабного российского вторжения в Украину отношения ЕС с региональными партнерами обострились из-за их отказа присоединиться к санкциям против России. По мнению Комбоса, блок должен сосредоточиться на прекращении незаконного потока товаров и денег в Кремль, но в то же время сохранять прагматичные отношения со странами Персидского залива.

"Если мы смотрим на Персидский залив со всем, что там происходит, исключительно через эту призму, то, я думаю, мы упускаем значительную часть того, что развивалось", – сказал министр.

В пятницу министр обороны США Пит Хэгсет в очередной раз раскритиковал европейских союзников за бездействие в защите Ормузского пролива, посоветовав им "меньше разговаривать и проводить роскошных конференций".

Напомним, 17 апреля премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что "как только позволят условия", Франция и Великобритания начнут чисто оборонительную военную миссию с целью защиты свободы судоходства в Ормузском проливе.