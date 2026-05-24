На Кіпрі обирають парламент

У неділю на Кіпрі проходять вибори до парламенту; опитування громадської думки прогнозують запеклу боротьбу між правоцентристським "Демократичним об'єднанням" та ультралівою "Прогресивною партією трудового народу Кіпру"(AKEL).

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє суспільний мовник Кіпру RIK.

Очікується, що на недільних виборах оберуть 56 депутатів Національних зборів. За ці мандати змагаються 753 кандидати від 19 партійних списків та 9 незалежних кандидатів, що є рекордною кількістю кандидатів за всю історію Кіпру.

Для проходження в парламент партії мають подолати бар’єр у 3,6% голосів.

Останні опитування громадської думки прогнозують, що дві основні політсили – "Демократичне об’єднання" та AKEL – здобудуть близько 20% голосів кожна.

Для консерваторів ці вибори стануть серйозним випробуванням політичної стійкості після внутрішньої напруженості, що виникла після обрання незалежного кандидата та колишнього члена "Демократичного об’єднання" Нікоса Христодулідеса президентом у 2023 році.

Тим часом AKEL сподівається виграти вибори вперше з 2006 року, скориставшись політичним імпульсом, який вона набула за останні роки.

Виборчі дільниці відкрилися о 07:00 за місцевим часом і закриються о 18:00.

Перші результати очікуються приблизно через пів години після закриття. А о 21:30 мають стати відомі результати голосування та кількість місць, які отримає кожна партія.

Слід зазначити, що на Кіпрі президент є одночасно главою держави та главою уряду, який безпосередньо призначає міністрів. Парламентські вибори мають більше значення для наступних президентських перегонів, запланованих на 2028 рік, оскільки спонукають партії формувати коаліції та висувати своїх кандидатів.

Нагадаємо, Кіпр до 30 червня головує в Раді ЄС. Минулого місяця президент Кіпру Нікос Христодулідес наполягав на тому, щоб ЄС посилив положення про взаємну допомогу, а саме статтю 42.7, на випадок, якщо країни зазнають нападу.

Також Кіпр виступає за те, щоб Європейський Союз активізував свою діяльність на Близькому Сході, намагаючись покласти край війні з Іраном та укладаючи угоди з партнерами по всьому регіону.