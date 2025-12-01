Швеция приобретет еще 94 бронированные машины Patria за 140 млн евро

Швеция решила заказать еще 94 бронемашины у финского оборонного концерна Patria.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Yle.

Стоимость сделки составляет 1,5 млрд шведских крон, или 140 млн евро.

Patria поставит машины, при этом значительная часть производства будет происходить в Швеции.

В прошлом году Швеция заказала 321 бронетранспортер у Patria. Вместе с сегодняшним дополнительным заказом Patria поставит шведской армии в общей сложности 415 бронемашин в 2025-2030 годах.

При заключении прошлогоднего соглашения Шведское оборонное материальное агентство заявило, что для оперативного сотрудничества важно, чтобы шведские и финские солдаты использовали подобные машины.

Напомним, в апреле Дания объявила о контракте на закупку 130 бронетранспортеров Patria, производимых в Финляндии.

Словения договорилась с Финляндией о закупке бронемашин Patria.