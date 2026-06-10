В Бундесвере считают, что Германия с опозданием осознала масштабы гибридных атак со стороны РФ

Германия с опозданием осознала масштабы гибридных атак со стороны России, однако в последние годы её политическое руководство и структуры безопасности всё активнее привлекают внимание общества к этой угрозе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил представитель Центра цифровизации и развития потенциала Киберинформационного командования Бундесвера (CIR) полковник Зьонке Мараренс, его цитирует "Укринформ".

Выступая на конференции по вопросам безопасности New Age Defence в Берлине, Мараренс констатировал: Германия довольно поздно признала, что подвергается атакам с использованием гибридных методов.

"Но я бы сказал, что за последние полтора-два года мы видим сдвиг и на политическом уровне", – подчеркнул Мараренс. По его словам, немецкие спецслужбы и государственные институты все чаще открыто информируют граждан об изменении обстановки в сфере безопасности.

Полковник подчеркнул, что гибридные угрозы не ограничиваются беспилотниками или диверсиями против критической инфраструктуры. "Это не только дроны и не только подводные кабели, это также дезинформация внутри нашего общества. Это использование политической и судебной систем, концепция "одноразовых агентов", – подчеркнул полковник.

Одним из наиболее заметных проявлений гибридной активности последних лет, указал Мараренс, стали полеты неизвестных беспилотников над объектами критической инфраструктуры. По его убеждению, главный эффект таких действий имел не военный, а психологический характер.

В то же время офицер подчеркнул необходимость усиления государственных механизмов реагирования на гибридные угрозы. По его мнению, созданный в Германии Совет национальной безопасности должен получить реальные полномочия для оперативного принятия решений.

Отдельно представитель Бундесвера подчеркнул, что Германия внимательно изучает украинский опыт противодействия российской агрессии.

Напомним, ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил Германии Карстен Бройер заявил, что недавние инциденты с беспилотниками в странах Балтии вызвали беспокойство у союзников по НАТО.

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль считает, что Европа должна внимательно изучать украинский опыт энергетической устойчивости.