Глава МИД Германии: Европа должна учиться на опыте Украины в вопросах блэкаутов

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль считает, что Европа должна внимательно изучать украинский опыт обеспечения энергетической устойчивости.

Как сообщает "Европейская правда", об этом немецкий министр заявил во время международной конференции "Энергетическая безопасность – уроки из Украины" во вторник в Берлине, его цитирует "Укринформ".

Как отметил Вадефуль, атаки на энергетику являются не просто ударом по инфраструктуре, а атакой на способность государства функционировать.

"Сегодня речь идет о том, чтобы прислушиваться к украинским политическим и экономическим лидерам, общинам, гражданскому обществу и экспертам и учиться на их опыте, гибкости, настойчивости и инновационности. Потому что Украина накопила с трудом приобретенный опыт, в котором Европейский Союз срочно нуждается для укрепления собственной устойчивости и энергетической безопасности", – подчеркнул он.

По словам главы МИД Германии, Россия превратила энергетическую инфраструктуру в один из ключевых инструментов давления в войне против Украины.

В то же время, добавил он, украинское общество смогло адаптироваться к постоянным атакам на энергосистему.

"Целые города адаптировались к плановым отключениям электроэнергии. Больницы установили резервные системы, работающие на солнечных панелях и батареях. Железнодорожные сети адаптировали свою работу к нестабильному электроснабжению", – отметил он.

Вадефуль подчеркнул, что украинский опыт доказывает, что устойчивость невозможна без постоянной адаптации, а также добавил, что угрозы энергетической безопасности сегодня касаются не только Украины.

"По всей Европе мы уже сегодня наблюдаем рост количества гибридных атак на критическую инфраструктуру. Мы видим кибератаки на коммунальные службы. Мы видим неустановленные дроны над энергетическими объектами. И мы видим повреждения подводных кабелей, трубопроводов и коммуникационных сетей", – заявил он.

По словам Вадефуля, критическая инфраструктура сегодня стала "линией фронта геополитического противостояния", а потому Европе нужно новое понимание энергетической безопасности как комплексного вопроса безопасности.

Напомним, в апреле вице-премьер-министр и министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что партнеры Украины анонсировали в Фонд поддержки энергетики дополнительные взносы на сумму около 100 млн евро.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что первый транш из 90 млрд Украина будет направлять "на внутреннее производство средств защиты", а также – на энергетику.