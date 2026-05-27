Топ-генерал Германии: инциденты с дронами в странах Балтии вызвали беспокойство у НАТО

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Германии Карстен Бройер заявил, что недавние инциденты с беспилотниками в странах Балтии вызвали беспокойство у союзников по НАТО.

Заявление немецкого командующего приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Выступая в среду в кулуарах саммита по беспилотникам в столице Латвии Риге, Бройер рассказал, что он заметил это как со стороны Латвии и Германии, так и на недавних заседаниях НАТО.

Эстония, Латвия и Литва граничат с Россией и ее союзником Беларусью. В последние недели украинские беспилотные летательные аппараты, запущенные в рамках атак на цели на северо-западе России, неоднократно входили в воздушное пространство этих стран и, в некоторых случаях, разбивались.

Москва возложила часть ответственности на страны Балтии, обвинив их в поддержке украинских атак с использованием дронов и предоставлении для этих целей своего воздушного пространства и территории. Она даже открыто пригрозила Латвии ответными мерами.

Правительства Таллинна, Риги и Вильнюса отвергли российские обвинения как ложь и осудили угрозы.

Бройер рассматривает российские обвинения как гибридную атаку.

"Во всех сферах мы находимся в состоянии, которое уже не совсем мир, но и еще не война", – сказал он, добавив, что все государства НАТО подвергаются гибридным атакам.

Единственное средство защиты, по его словам, – это "информация, информация, информация".

Только с помощью информации мы сможем раскрыть и разоблачить происходящее, а также прояснить истинные намерения, стоящие за этим, заявил военный руководитель.

Как сообщалось, на фоне инцидентов с попаданием дронов в воздушное пространство ЕС страны Балтии обратились к Украине за опытом в сфере строительства бомбоубежищ.

На фоне инцидентов с дронами президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс во вторник прибыли в Литву на встречу с премьер-министром Ингой Ругинене и другими лидерами стран Балтии.

