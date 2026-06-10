СМИ: пять стран ЕС хотят ограничить право голоса для новых членов

Германия, Франция, Нидерланды, Бельгия и Люксембург призвали ЕС обсудить варианты временного ограничения права голоса для будущих новых членов блока и создание гарантий соблюдения ими верховенства права.

Об этом говорится в совместном документе стран, с которым ознакомилось агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Среди европейских правительств продолжаются дискуссии о том, следует ли менять правила для новых членов, поскольку Черногория намерена вступить в ЕС в 2028 году, а Албания, Украина и Молдова настаивают на достижении прогресса в своих заявках на вступление.

Пять стран настаивают на том, чтобы ЕС разработал более строгие гарантии соблюдения верховенства права со стороны будущих членов, отчасти из-за опыта отступления от демократии в Венгрии во времена предыдущего премьер-министра Виктора Орбана.

В документе обозначены возможные варианты, которые можно было бы включить в будущие договоры о присоединении. Среди них – новый механизм мониторинга и предохранительное положение, которое позволило бы принимать меры в случае серьезного отступления в таких сферах, как демократия и свобода СМИ.

"ЕС должен провести углубленное обсуждение возможности временных, переходных ограничений права голоса для новых государств-членов, в частности в тех частях acquis ЕС, где требуется единогласие", – подчеркнули пять стран, имея в виду решения по расширению, внешней политике и бюджету ЕС, где в настоящее время требуется согласие всех государств-членов.

Как известно, канцлер Германии Фридрих Мерц в письме к лидерам стран блока предложил предоставить Украине статус "ассоциированного члена" без права голоса на период ее переговоров о вступлении.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал такое предложение несправедливым.

"Европейская правда" уже публиковала объяснение, как должна измениться идея Мерца, чтобы снять оговорки, которые звучат в Украине.

Также сообщалось, что Франция и Германия разослали партнерам по ЕС документ, в котором предложили новый подход к подготовке к вступлению Молдовы и государств Западных Балкан в Евросоюз, предусматривающий постепенную упрощенную интеграцию в деятельность ЕС – и призвали Еврокомиссию подготовить предложения.