СМИ: Мерц предлагает предоставить Украине спецстатус в ЕС до полноценного членства

Канцлер Германии Фридрих Мерц якобы выступил с предложением предоставить Украине новый статус "ассоциированного члена" ЕС до обретения полноправного членства.

Об этом со ссылкой на свою информацию сообщает Spiegel, пишет "Европейская правда".

Мерц якобы выступил с идеей "ассоциированного членства" в ЕС для Украины как временного статуса, который частично "закроет" запрос Киева на скорейшее вступление. Свое видение он изложил в письме к другим европейским лидерам.

Мерц отмечает, что расширение ЕС является "геополитической необходимостью", но одновременно отмечает, что процесс вступления является затяжным.

"Поэтому я убежден, что нам нужен новый импульс и для Украины, и для стран Западных Балкан и Молдовы", – отмечает он.

Канцлер указывает на то, что Украина – в особой ситуации, поскольку находится в состоянии войны, и при этом достигла значительного прогресса в переговорах о вступлении.

Спецстатус "ассоциированного члена", который он предлагает для Украины как временное решение, в видении Мерца предусматривает предоставление Киеву больших прав и обязанностей, чем обычно получают кандидаты в классическом процессе вступления. Это, в частности:

участие и право голоса на встречах Совета ЕС и Евросовета, а также участие без права голоса в работе Еврокомиссии и Европарламента;

постепенная интеграция в бюджет ЕС;

распространение на Украину статьи 42.7 Договоров ЕС о взаимной помощи и обороне – что обеспечит определенные гарантии безопасности Украины и отражает ее запрос;

особое участие в Суде ЕС, с должностью Assistant Rapporteur.

Мерц считает, что предоставление Украине такого спецстатуса должно поспособствовать и переговорному процессу, инициированному США – поскольку речь идет о применении к Украине европейской статьи о взаимопомощи.

Параллельно канцлер рекомендует оставить механизм сокращения этих прав, если на евроинтеграционном пути Украины начнется откат и ее политика начнет расходиться с фундаментальными ценностями ЕС.

Западным Балканам и Молдове он предлагает предоставить не идентичные, а отдельные планы ускоренной интеграции в Евросоюз.

Напомним, это не первая идея "частичного вступления" для Украины для обеспечения компромисса между стремлением Киева к быстрому вступлению и желанием стран ЕС не отступать от полноценной процедуры и не идти на исключения, которые в будущем могут привести к проблемам.

В частности, об обсуждении относительно "вступления авансом" для Украины неофициально сообщали в феврале 2026 года.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно акцентировал, что Украина не заинтересована в неполном членстве в ЕС.