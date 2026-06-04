Франция и Германия хотят упростить интеграцию в ЕС Молдовы и Балкан

Молдова и государства Западных Балкан, являющиеся кандидатами на вступление в ЕС, должны получить новые возможности в процессе вступления, которые дадут им возможность постепенно интегрироваться в деятельность Евросоюза, его единого рынка и институтов.



Об этом говорится в аналитическом документе "Новый импульс для расширения" (Non-Paper: A New Momentum for Enlargement) от 4 июня 2026 года, который Франция и Германия разослали партнерам по ЕС, с текстом которого имела возможность ознакомиться корреспондентка "Европейской правды".



Германия и Франция предложили новый подход по подготовке к вступлению Молдовы и государств Западных Балкан в Евросоюз, который предусматривает постепенную упрощенную интеграцию в деятельность ЕС – и призвали Еврокомиссию подготовить предложения.



Аналитический документ, датированный 4 июня 2026 года, был подготовлен накануне саммитов ЕС-Балканы 5 июня и ЕС-Молдова 22 июня.



Франция и Германия фактически предлагают новый подход к расширению ЕС для Молдовы и Балкан. Подход, "ориентированный на процесс", имеет целью "устранить формализованные препятствия для промежуточных этапов и упростить текущую методологию (путем объединения некоторых процедурных шагов)".



В частности, Франция и Германия призвали другие государства-члены "способствовать открытию всех соответствующих переговорных кластеров, где это предлагает Еврокомиссия" для Молдовы и Балкан, а дальше – сосредоточиться "на содержании реформ, а не на процедурных шагах".



"Мы предлагаем предвступительную стратегию, содержащую инструментарий с набором структурных элементов, которые эффективно приближают страны-кандидаты к ЕС через более структурированную постепенную интеграцию, тем самым обеспечивая дополнительные стимулы для реформ", – говорится в документе.



Это должно охватывать, среди прочего, привилегированный доступ к внутреннему рынку ЕС и более тесные связи с европейскими институтами в повседневном процессе принятия решений. Авторы анализа утверждают, что их намерение "заключается не в том, чтобы заменить полноправное членство в ЕС или продлить путь к нему, а наоборот" – они хотят создать стимулы, которые будут способствовать более быстрому прогрессу на этом пути.



"Мы приглашаем Комиссию представить предложения по содействию постепенной интеграции стран-кандидатов на их пути к вступлению в ЕС", – говорится в тексте.

Что конкретно предлагается для Молдовы и Западных Балкан:

Совместные заседания Европейской комиссии/депутатов Европейского парламента с представителями стран Западных Балкан и Молдовы (каждые два раза в год), совместная деятельность в рамках парламентских комитетов. Участие в рассмотрении определенных конкретных пунктов повестки дня неформальных заседаний Европейского совета и Совета ЕС в качестве наблюдателя без права голоса. Усиленное сотрудничество в сфере безопасности и обороны, включая партнерства в сфере безопасности и обороны, усиленное сотрудничество с Frontex, интеграцию в Агентство ЕС по кибербезопасности и системы раннего предупреждения о кибератаках ЕС. Участие в ключевых программах и инициативах ЕС. Секторальная интеграция в Единый рынок в следующих сферах: SEPA, Roam Like At Home, Транспортное сообщество, Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (ACAA), энергетический рынок, Система торговли выбросами, "зеленые коридоры", интеграция в политику ЕС по конкурентоспособности/промышленным стратегиям/критическому сырью, статус Авторизованного экономического оператора (AEO), Цифровой единый рынок, более далеко идущие соглашения по санитарным и фитосанитарным мерам (СФЗ), дальнейшее сокращение нетарифных торговых барьеров, освобождение от определенных защитных мер (подобно государствам ЕЭЗ). Полное участие в Едином рынке на основе модели Европейского экономического пространства+ (ЕЭП+) – при условии принятия и имплементации требований к законодательству относительно кластеров от 1 до 5 и временное закрытие соответствующих переговорных разделов, без ущерба для переходных периодов и защитных мер.

Как сообщала "Европейская правда", канцлер Фридрих Мерц выступил с идеей "ассоциированного членства" в ЕС для Украины как временного статуса, который частично "закроет" запрос Киева на скорейшее вступление. Свое видение он изложил в письме к другим европейским лидерам. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно акцентировал, что Украина не заинтересована в неполном членстве в ЕС.



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