СМИ: Трамп пригласил Навроцкого на празднование дня рождения

Президент Польши Кароль Навроцкий получил приглашение на день рождения президента США Дональда Трампа и намерен принять в нем участие.

Об этом стало известно польской радиостанции RMF FM, передает "Европейская правда".

Как неофициально узнал репортер RMF FM, президент Кароль Навроцкий в ближайшие выходные будет гостем в Белом доме. Визит связан с днем рождения американского лидера, которому исполняется 80 лет.

В этот же день на территории Белого дома Дональд Трамп организует гала-вечер смешанных боевых искусств (MMA).

"Дональд Трамп поддержал президента Кароля Навроцкого во время избирательной кампании, у президентов прекрасные отношения, поэтому неудивительно, что Кароль Навроцкий может появиться на торжествах среди гостей президента", – сообщил источник в Белом доме.

По информации радиостанции, в настоящее время согласовываются детали этого визита. Президент вылетит в США в воскресенье. Визит не будет носить официальный характер.

Напомним, вечером 21 мая Трамп заявил о намерении отправить в Польшу 5 тысяч американских военных, упомянув о своих дружеских отношениях с Навроцким – без уточнений, как это сочетается с предыдущими заявлениями о планах размещения американских военных в Польше.

Перед этим Соединенные Штаты озадачили Варшаву и других союзников неожиданной отменой планового развертывания в Польше 4 тысяч военнослужащих, что вызвало критику и внутри США.