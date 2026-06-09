Трамп обещает заключить мирное соглашение с Ираном "через два-три дня"

Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что мирное соглашение с Тегераном может быть достигнуто "через два-три дня", несмотря на то, что Иран и Израиль обмениваются интенсивными ударами.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил журналистам после посещения финала НБА в Нью-Йорке, цитирует CNBC.

Трамп заявил, что мирное соглашение закрепит отказ Ирана от получения ядерного оружия и приведет к немедленному открытию Ормузского пролива.

"Они (Израиль и Иран – ред.) постоянно [наносили удары], а теперь они оба договорились благодаря мне остановиться, и сейчас мы находимся в финальной фазе того, что станет очень, очень выгодным соглашением", – сказал американский президент.

"Пролив откроется немедленно. Он откроется сразу после подписания", – пообещал он.

Это не первый случай, когда президент США обещает неизбежное прекращение войны в Иране, которая продолжается с февраля. Прошло несколько недель с тех пор, как госсекретарь Марко Рубио заявил журналистам, что переговоры по соглашению о прекращении войны на Ближнем Востоке могут "занять еще несколько дней".

В понедельник Трамп заявил, что у него состоялся "очень хороший разговор" с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, и преуменьшил значение сообщений о расколе между двумя лидерами. Перед этим президент США предупредил, что глава израильского правительства может оказаться в изоляции в случае продолжения ударов по Ирану.

Во вторник американский президент также заявил, что Соединенные Штаты объявят о "полной победе" над Ираном в течение ближайших двух недель.

Между тем в Тегеране заявили, что потенциальное мирное соглашение между США и Ираном зависит от того, согласится ли президент США Дональд Трамп разморозить $24 млрд иранских активов.