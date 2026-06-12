Европейская комиссия выделит 540 млн евро на поддержку фермеров на фоне войны в Иране

Европейская комиссия в пятницу объявила о планах выделить 540 миллионов евро финансовой помощи европейским фермерам, пострадавшим от роста цен на удобрения, вызванного войной в Иране.

Об этом сообщили в пресс-службе Еврокомиссии, передает "Европейская правда".

Еврокомиссия предложила пакет мер поддержки европейских фермеров, в частности финансовую помощь в размере 540 млн евро, чтобы помочь аграриям в приобретении удобрений. В начале этой недели Комиссия предложила пополнить сельскохозяйственный резерв на 300 млн евро из бюджета ЕС на 2026 год в дополнение к остаткам средств.

Во-вторых, Еврокомиссия выступила с предложением о целенаправленных корректировках Общей сельскохозяйственной политики, что позволит государствам-членам быстрее и гибче оказывать поддержку фермерам в доступе к удобрениям.

Как сообщалось, в этом месяце 30 сельскохозяйственных организаций Польши направили письмо председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с требованием пересмотреть бюджет ЕС и отменить запланированное сокращение расходов на сельское хозяйство.

Напомним, что предложение Еврокомиссии по бюджету на 2028-2034 годы предусматривает сокращение финансирования сельского хозяйства почти на 100 миллиардов евро по сравнению с действующим бюджетом ЕС. Кроме того, фермеры отвергают идею централизованного управления этими средствами из Брюсселя.

В мае правительство Польши также решило оспорить торговое соглашение со странами Южной Америки (МЕРКОСУР) в Суде Европейского Союза.