Польские фермеры призвали Еврокомиссию пересмотреть сокращение расходов на агросектор

30 сельскохозяйственных организаций Польши направили письмо председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с требованием пересмотреть бюджет ЕС и отменить запланированное сокращение расходов на сельское хозяйство.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Как отмечается, это письмо от польских фермеров является решительной поддержкой группы из 16 стран – "Друзей политики сплоченности" – во главе с Польшей, Испанией и Италией, которые требуют увеличения финансирования сельского хозяйства, а также сохранения контроля государств над использованием средств.

Сельскохозяйственные организации подчеркивают, что в период кризиса продовольственная безопасность имеет стратегическое значение для ЕС, а сокращение финансирования аграрного сектора – при одновременном увеличении всего бюджета ЕС – является политически непонятным шагом.

"Последние годы ясно показали, что сильное и стабильное сельское хозяйство – это не расходы, а основа устойчивости Европы к кризисам, войнам, перебоям в международной торговле и инфляционному давлению", – говорится в документе.

Напомним, что предложение Еврокомиссии по бюджету на 2028–2034 годы предусматривает сокращение финансирования сельского хозяйства почти на 100 миллиардов евро по сравнению с действующим бюджетом ЕС. Кроме того, фермеры отвергают идею централизованного управления этими средствами из Брюсселя.

В мае правительство Польши также решило оспорить торговое соглашение со странами Южной Америки (МЕРКОСУР) в Суде Европейского Союза.

