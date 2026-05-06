Правительство Польши решило подать жалобу на торговое соглашение со странами Южной Америки (МЕРКОСУР) в Суд Европейского Союза.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Польша требует проверить законность заключения соглашения, которое вызывает сопротивление у части стран-членов ЕС.

Вице-премьер, лидер Польской селянской партии Владислав Косиняк-Камыш сообщил в среду, что Совет министров принял предложение о передаче соглашения с МЕРКОСУР в Суд Европейского Союза.

"Мы уже много месяцев реально работаем над этим делом. Мы уже добились включения положений по безопасности для фермеров и будем следить за тем, чтобы на польских столах была еда самого высокого качества. Это конкретные результаты", – добавил он.

Министр сельского хозяйства и развития сельских территорий Стефан Краевский отмечал в последние дни, что жалоба в Суд Европейского Союза может, но не обязательно заблокирует соглашение с МЕРКОСУР, поскольку решение по этому делу принадлежит Европейской комиссии.

Он пояснил, что Польша не согласна с порядком заключения соглашения и его частичным применением с 1 мая; хочет, чтобы Суд Евросоюза рассмотрел, как принимались эти решения. Он напомнил, что польское правительство с самого начала выступало против соглашения ЕС со странами МЕРКОСУР.

Напомним, 1 мая началось временное применение торгового соглашения Европейского Союза с группой южноамериканских стран МЕРКОСУР.

Соглашение способствует европейскому экспорту автомобилей, вина и сыра, одновременно облегчая ввоз в Европу южноамериканской говядины, птицы, сахара, риса, меда и сои.

Из-за подписания этого соглашения ультраправые в Европарламенте вынесли на голосование вотум недоверия Еврокомиссии, однако он был отклонен.

